Эксклюзив 06 декабря 2022, 08:21 Пожар вспыхнул на рынке на севере Москвы Источник «360» сообщил о пожаре на рынке по Сигнальному проезду в Москве РИА «Новости»

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Утром 6 декабря загорелся рынок по адресу: Сигнальный проезд, 16, строение 27, в Москве. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.

Точная площадь пожара пока неизвестна. Возгорание произошло среди торговых палаток. Есть вероятность, что на месте пожара есть газовые баллоны.

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Площадь горения составила около 100 квадратных метров.Пресс-служба МЧС подтвердила «360» факт возгорания.

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«Спасатели прибыли на место, идет возгорание, более подробная информация уточняется. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.

В понедельник, 5 декабря, на севере Москвы загорелся строящийся жилой комплекс «Молжаниново». Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, «360» показывал видео с места происшествия.