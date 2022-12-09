Эксклюзив 09 декабря 2022, 20:12 Пожарные ликвидировали возгорание на станции МЦК Владыкино МЧС: спасатели ликвидировали пожар в помещении у станции МЦК Владыкино РИА «Новости»

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Спасатели полностью ликвидировали возгорание в помещении на станции МЦК Владыкино. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС.

«Спасатели полностью ликвидировали пожар. Горели перекрытия и строительный мусор на площади 70 квадратных метров», — сказано в сообщении ведомства.

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Неиспользуемое помещение на станции Владыкино загорелось днем в пятницу, на место прибыли экстренные службы. Ситуация не повлияла на движение остальных поездов, которые отправлялись точно по графику.

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Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщала, что угрозы безопасности пассажирам не было. Движение на Московском центральном кольце осуществляется в штатном режиме.

Утром в пятницу произошло возгорание гипермаркета OBI на территории торгового центра «Мега Химки». Площадь распространения огня составила 18 тысяч квадратных метров, погиб один человек.