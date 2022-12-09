Эксклюзив 09 декабря 2022, 15:16 Караульное помещение РЖД загорелось на станции МЦК «Владыкино» Источник «360»: пожар начался в караульном помещении РЖД на станции МЦК «Владыкино» РИА «Новости»

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Пожар начался в караульном помещении РЖД на станции МЦК «Владыкино», загорелась крыша. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах столицы.

«Здание РЖД, горит крыша караульного помещения, людей в зоне возгорания нет, ранг пожара первый», — отметил источник.

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Первоначальная площадь пожара составила 70 квадратных метров. Загоревшееся здание, по данным собеседника «360», неэксплуатируемое.

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В пресс-службе МЖД уточнили, что возгорание произошло в 14:02 в районе станции МЦК «Владыкино» в административном здании, которое в настоящее время не используется.

«На место отправили пожарный поезд. Причины произошедшего устанавливаются. На движение поездов ситуация не влияет», — подчеркнули в МЖД.

В столичном Дептрансе добавили, что на месте работают сотрудники экстренных служб. Угрозы безопасности пассажиров нет. Движение на Московском центральном кольце осуществляется в штатном режиме.