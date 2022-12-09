Происшествия 09 декабря 2022, 14:34 Страховщики определят ущерб от пожара в гипермаркете OBI после завершения расследования «Ингосстрах»: сгоревший в Химках гипермаркет OBI зарегистрирован в компании РИА «Новости»

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Гипермаркет OBI, сгоревший в Химках, оказался застрахован в «Ингосстрахе». Об этом сообщила пресс-служба страховой компании.

Сторона страховщиков определит сумму выплат за уничтоженное имущество только после завершения выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

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«Эксперты компании оказывают все необходимые консультации, находясь на постоянной связи с клиентом», — заявили в «Ингосстрахе».

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Возгорание в гипермаркете OBI на территории торгового центра «Мега Химки» произошло ранним утром 9 декабря. Огонь охватил комплекс на площади 18 квадратных метров, на место прибыли пожарные расчеты. Возгорание удалось локализовать и потушить, «360» опубликовал эксклюзивные кадры с места происшествия.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин сообщил, что специалисты рассматривают разные версии возгорания, однако вариант с умышленным поджогом не является основным. При пожаре погиб один человек, им оказался охранник комплекса, которого придавило рухнувшей конструкцией.

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в беседе с «360» предположил, что владельцам OBI выплатят в качестве страховой премии до 20 миллиардов рублей.