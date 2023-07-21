Происшествия 21 июля 2023, 23:58 Пожарные ликвидировали открытое горение на складе бумаги под Ростовом Ростовское МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе в промзоне Аксая Пресс-служба МЧС

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Распространившееся на площади в 2,5 тысячи квадратных метров пламя на складе бумаги в городе Аксай удалось сбить. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

В ведомстве заявили, что в 23:30 ликвидировали открытое горение. Но группировка пожарных из 70 человек и 24 единиц техники продолжает работать на месте, проводя пролив и разбор конструкций рухнувшего помещения.

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Пожар на складе макулатуры в промышленной зоне Аксая начался вечером в пятницу. Огонь быстро распространился на площади в две, а потом и 2,5 тысячи квадратных метров. Только спустя несколько часов спасатели остановили дальнейшее продвижение огня.

Для тушения привлекли пожарный вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной возникновения огня установит экспертиза после завершения работ пожарных.