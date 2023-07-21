Происшествия 21 июля 2023, 18:09 Склад бумаги загорелся в Ростовской области МЧС сообщило о пожаре на складе бумаги в городе Аксай Ростовской области на 2000 кв. м

Читать 360tv в

Пожар на складе с бумагой начался в городе Аксай Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло на складе по улице Пороховая Балка. На место ЧП выехали спасатели, огонь распространился на площади в две тысячи квадратных метров.

Реклама

К тушению пожара привлекли 65 человек и 22 единицы техники от РСЧС, а также 51 человека и 14 единиц техники от МЧС России.

Причины пожара неизвестны, официальной информации о пострадавших не поступало.

Издание rostovgazeta.ru сообщило, что огонь начал подбираться к трансформаторной будке и соседнему зданию. Спасатели на месте стараются сдержать распространение пламени.

Ранее складское помещение загорелось в Санкт-Петербурге, огонь охватил свыше 3500 квадратных метров. На месте работали более 110 пожарных и почти 30 единиц техники, никто на месте ЧП не пострадал.