Происшествия 21 июля 2023, 19:38 Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на ростовском складе МЧС: площадь пожара на складе макулатуры в Аксае увеличилась до 2,5 тысячи кв. м ГУ МЧС по Ростовской области

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Площадь возгорания на складе с макулатурой под Ростовом-на-Дону выросла до 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, опубликовав кадры с места происшествия.

«Площадь увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров», — указали в ведомстве.

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На кадрах видно охваченные огнем строения, а также работа пожарных. В небо поднимаются густые клубы черного дыма.

По данным ведомства, для тушения пожара на складе задействовали вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. В ликвидации возгорания участвуют 70 человек и 22 единицы техники. Пожар локализовали в 19:36 по московскому времени, уточнили в региональном МЧС.

Пожар произошел в городе Аксай Ростовской области. Склад бумаги загорелся по улице Пороховая Балка. Огонь изначально распространился на площади в две тысячи квадратных метров.