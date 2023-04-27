Происшествия 27 апреля 2023, 18:18 Пожар зашел на территорию завода «Курганстальмост» в Курганской области Глава Курганской области Шумков: лесной пожар зашел на территорию завода «Курганстальмост» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Лесной пожар в Курганской области зашел на территорию предприятия «Курганстальмост». Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков.

«Огонь появился на территории завода „Курганстальмост“. Начались работы по тушению», — написал он.

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Шумков отметил, что для оказания помощи в работах власти региона поднимают работников других заводов.

Пламя, добавил губернатор, движется в микрорайоне Утяк. Шумков связался с главой МЧС Александром Куренковым и председателем Рослесхоза Иваном Советниковым, запросив дополнительную помощь.

По последним данным, площадь пожара в Курганской области составляет около шести тысяч квадратных метров. На месте ЧП работают около 100 спасателей и почти 20 единиц пожарной техники.

Экстренные службы предположили, что причиной возгорания могла стать искра от проходившего тепловоза.