27 апреля 2023, 18:18
Пожар зашел на территорию завода «Курганстальмост» в Курганской области
Глава Курганской области Шумков: лесной пожар зашел на территорию завода «Курганстальмост»
Лесной пожар в Курганской области зашел на территорию предприятия «Курганстальмост». Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков.
«Огонь появился на территории завода „Курганстальмост“. Начались работы по тушению», — написал он.
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Шумков отметил, что для оказания помощи в работах власти региона поднимают работников других заводов.
Пламя, добавил губернатор, движется в микрорайоне Утяк. Шумков связался с главой МЧС Александром Куренковым и председателем Рослесхоза Иваном Советниковым, запросив дополнительную помощь.
По последним данным, площадь пожара в Курганской области составляет около шести тысяч квадратных метров. На месте ЧП работают около 100 спасателей и почти 20 единиц пожарной техники.
Экстренные службы предположили, что причиной возгорания могла стать искра от проходившего тепловоза.
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