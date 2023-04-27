Происшествия 27 апреля 2023, 16:49 Названа причина пожара в Курганской области Искра от тепловоза могла стать причиной пожара в Курганской области Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Искры от проезжавшего тепловоза могли стать причиной возгорания в деревне Логоушке Курганской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«По предварительной информации, искры от проходящего тепловоза привели к пожару. Эту версию подтвердили местные жители», — отметил собеседник агентства.

Реклама

Пожар в деревне Логоушке Курганской области начался днем 27 апреля. Изначально поступала информация, что пламя охватило пять строений на площади 300 квадратных метров.

К борьбе с огнем привлекли 18 единиц техники, включая пожарный поезд, а также 96 человек личного состава.

Пресс-служба МЧС после этого сообщила, что горение распространилось на 20 хозяйственных построек и 10 жилых домов, а площадь горящей растительности составила около восьми гектаров. Работу огнеборцев осложнили порывы ветра и аномальная жара на территории региона.