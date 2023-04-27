Происшествия 27 апреля 2023, 16:54 Площадь пожара в Курганской области увеличилась до 6 тысяч «квадратов» МЧС: площадь пожара в деревне Логоушке в Курганской области выросла до 6 тысяч кв. м

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Площадь пожара в деревне Логоушке в Курганской области выросла до шести тысяч квадратных метров. Огонь охватил 20 жилых домов. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«В деревне Логоушке горят 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6000 квадратных метров и сухая растительность на площади 80 гектаров», — уточнили в ведомстве.

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В МЧС отметили, что к месту пожара вылетел вертолет Ми-8. В горящую деревню также направили аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра. Спасатели эвакуируют местных жителей в пункты временного размещения.

В ведомстве обратили внимание, что ситуацию осложняет аномально жаркая и сухая погода с порывами ветра свыше 20 метров в секунду, температура воздуха поднялась до +25 градусов.

Пожар начался днем в четверг, 27 апреля. Сначала пять строений загорелись на 300 «квадратах».