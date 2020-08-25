Туристов назвали причиной лесных пожаров на Кубани

Со вчерашнего дня в Краснодарском крае бушуют лесные пожары. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предположил, что в пожарах виноваты туристы.

В прямом эфире телеканала «Россия 24» Вениамин Кондратьев заявил, что на данный период времени горят леса в Анапе, Туапсе, Геленджике и Новороссийске. По мнению политика, эти места привлекают большой поток любителей отдыха в дикой природе.

Мое личное мнение, что причиной пожаров стали эти самые туристы, их небрежное обращение с огнем Вениамин Кондратьев Губернатор Краснодарского края.

Также глава региона отметил, что в Краснодарском крае стоит жаркая и сухая погода, в связи с этим действует особый противопожарный режим.

Особо сложная ситуация наблюдалась в малом Утрише. Там за ночь эвакуировали 350 человек. Стоит отметить, что общая площадь лесных пожаров на побережье Черного моря достигла уже 16 гектаров.

Кроме того, в Сети пользователи жаловались, что некоторые капитаны судов вымогали с туристов деньги за помощь в эвакуации. Полиция уже занялась проверкой этой информации.