Происшествия 23 ноября 2022, 12:42 Пожар в резиденции посла Алжира в центре Москвы удалось ликвидировать МЧС сообщило о ликвидации пожара в резиденции посла Алжира в центре Москвы Пресс-служба МЧС

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Пожар в резиденции посла Алжира на улице Спиридоновке в Москве полностью ликвидировали, заявили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В результате ЧП никто не пострадал.

Специалисты справились с возгоранием в 12:10. Ранее источник «360» сообщил о ликвидации открытого горения в здании и осмотре перекрытий и чердака.

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Предварительной причиной пожара считают неполадки с проводкой. Информацию об этом пока не подтвердили.

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По данным источника «360», огонь успел распространиться на 40 квадратных метров в двух помещениях на втором этаже резиденции.

В районе дома № 13 на улице Спиридоновке временно перекрыли движение из-за тушения пожара. Об ограничениях сообщал департамент транспорта.