23 ноября 2022, 12:21
Пожарные локализовали возгорание в резиденции посла Алжира в Москве
Источник «360»: пожар в резиденции посла Алжира в Москве смогли локализовать
Пожар в резиденции посла Алжира в центре Москвы удалось локализовать. По данным источника «360», локализацию объявили в 11:56. В настоящее время спасатели проверяют чердак и перекрытия здания.
Открытое горение в резиденции ликвидировали в 11:26, уточнил собеседник «360». Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пожар произошел в двух помещениях на втором этаже резиденции, добавил источник.
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В ГУ МЧС ранее подтвердили факт ЧП в здании № 13 на улице Спиридоновке. Движение в этом районе временно перекрыли. Источник ТАСС сообщил, что причиной пожара могло стать замыкание в электропроводке.
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Точные причины ЧП и все обстоятельства происшествия устанавливаются. В МЧС заявили, что не получали данных о пострадавших.
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