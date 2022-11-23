Происшествия 23 ноября 2022, 12:01 Резиденция посла Алжира в Москве загорелась из-за проблем с проводкой ТАСС: пожар в резиденции посла Алжира в Москве произошел из-за замыкания в проводке РИА «Новости»

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Причиной пожара в резиденции посла Алжира в центре Москвы могло стать замыкание проводки, сообщил ТАСС. По данным источника «360», площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пламя тушили в двух комнатах на втором этаже.

Резиденция расположена в доме № 13 на улице Спиридоновке. Движение в районе здания перекрыли, сообщили в Дептрансе Москвы.

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В ГУ МЧС «360» ранее подтвердили информацию о пожаре в здании по этому адресу. В 11:26 специалисты ликвидировали открытое горение, никто не пострадал, добавили в ведомстве.

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Точные причины и обстоятельства происшествия уточняются.