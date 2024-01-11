Эксклюзив 11 января 2024, 03:57 Пожар в Обухове локализовали МЧС: пожар в Обухове локализовали на площади 8 тысячах квадратных метров

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Пожар в поселке Обухово Московской области локализовали, сообщили в Telegram-канале МЧС России. Огонь распространился на площадь восемь тысяч квадратных метров.

Горит кровля цеха по производству полимерной продукции. На месте работают более 100 сотрудников МЧС и 33 единицы техники. Пожар локализовали около 03:30, площадь возгорания составляет восемь тысяч квадратных метров.

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По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники предприятия самостоятельно покинули цех до прибытия спасателей.

Двухэтажное здание автомойки горело 9 января на Ярославском шоссе в Москве. Сначала загорелись сэндвич-панели, затем огонь перешел на второй этаж и охватил крышу здания на площади в 100 квадратных метров.