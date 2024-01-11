Важное 11 января 2024, 01:40 Цех по производству полимеров загорелся в Обухово

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Кровля цеха по производству полимерной продукции загорелась в поселке Обухово, сообщил Telegram-канал МЧС. Огонь успел распространиться на площади в восемь тысяч квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. Находившийся в здании персонал самостоятельно эвакуировался до прибытия спасателей.

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Для борьбы с огнем на место выехали свыше 100 пожарных и 33 единицы техники. Причины возгорания остаются неизвестными.

Ранее склад с картоном загорелся в деревне Серково городского округа Щелково. Огонь удалось локализовать на площади в 1,6 тысячи квадратных метров. Специалисты «Мособлэкомониторинга» не выявили после пожара превышения вредных веществ в воздухе.