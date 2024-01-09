09 января 2024, 10:45
Автомойка загорелась на северо-востоке Москвы
Источник «360»: в Москве на Ярославском шоссе произошел пожар в здании автомойки
В Северо-Восточном округе Москвы на Ярославском шоссе вспыхнуло двухэтажное здание автомойки. На место прибыли пожарные, сообщил источник «360».
По его данным, пожар произошел в подсобном помещении на первом этаже на 10 квадратных метрах. Предположительно, загорелись сэндвич-панели. Затем огонь перешел на второй этаж и охватил крышу здания на площади в 100 «квадратов». Из здания валит густой серый дым.
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Прибывшие на место огнеборцы установили автолестницу, чтобы потушить пламя на крыше.
Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.
UPD: пожарным удалось локализовать возгорание и ликвидировать открытое пламя.
Накануне в распоряжении «360» оказалось видео с последствиями пожара на Красностуденческом проезде в Москве. После работы спасателей с пожарными стволами стены дома на морозе быстро обледенели, с балконов свисают огромные сосульки.
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