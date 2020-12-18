Крупный пожар разгорелся в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте. Прямая трансляция

Пожар разгорелся на седьмом этаже здания Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте в Москве. На место стянули множество пожарных машин, из-за дыма рядом со строением очень плохая видимость.

Об этом рассказал «360» корреспондент, который сейчас находится на месте событий. На кадрах видно, что возле горящего здания стоят несколько пожарных машин, а также автомобили скорой помощи. Ранее источник в экстренных службах сообщал «360», что туда выехали 25 пожарных расчетов.

На кадрах видно, как от крыши здания вверх поднимаются языки пламени и столб черного густого дыма. Возгорание тушат с помощью специальных кранов.

«В 20:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Ленинградский проспект, д. 11. Возгорание на седьмом этаже семиэтажного административного здания. По предварительной информации, площадь пожара 100 „квадратов“. Из здания был организован вывод людей для безопасности. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.



Собеседник уточнил, что площадь пожара растет — теперь она достигла 300 квадратных метров. Ранг сложности повысили до третьего. В МЧС сообщили, что к ликвидации привлекли 224 человека и 64 единицы техники. Из здания эвакуировали порядка 100 человек.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» сообщили, что спецтехника заняла два правых ряда на дублере Ленинградского проспекта при движении в центр.