Происшествия 05 февраля 2024, 20:47 Пожар в летней кухне начался после удара ВСУ по Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ ударили по хутору Мухин, загорелась летняя кухня РИА «Новости»

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Украинские военные ударили по хутору Мухин Шебекинского городского округа, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, но из-за удара в населенном пункте случился пожар.

ВСУ атаковали территорию Белгородской области вечером 5 февраля. По словам Гладкова, под обстрел попал хутор Мухин, прямое попадание зафиксировали в летнюю кухню одного из частных домовладений. Объект загорелся.

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«Оперативные службы потушили очаг возгорания. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», — уточнил губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. Стороны обсудили безопасность жителей Белгородской области и поговорили о ситуации в регионе.

Днем 3 февраля ВСУ ударили по зданию пекарни в Лисичанске. В результате атаки погибли 28 человек, есть пострадавшие. В связи с этим преступлением Россия запросила проведение срочное заседание Совбеза ООН. Оно может состояться вечером 6 февраля.