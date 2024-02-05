Общество 05 февраля 2024, 19:13 Гладков обсудил с Шойгу защиту белгородцев от обстрелов Гладков встретился с Шойгу и обсудил безопасность жителей Белгородской области РИА «Новости»

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области», — написал он.

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Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Белгородскую область. Накануне украинский дрон-камикадзе атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа. Боевики также обстреляли село Демидовка в Краснояружском районе. Осколки посекли трубу газопровода и два автомобиля.

Один из самых масштабных ударов пришелся на регион 30 января. ВСУ выпустили ракеты по центру Белгорода. Десятки людей погибли и пострадали. После масштабной атаки по мирным жителям со стороны Украины от Запада не последовало и слова сожаления.