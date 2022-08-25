Пожар в конном парке в деревне Орлово ликвидировали

Крупный пожар в конном парке «Русь» в подмосковной деревне Орлово Ленинского округа ликвидирован. Об этом «360» сообщили в МЧС.

В ведомстве сообщили, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что общая площадь пожара составила 900 квадратных метров, горели склады на территории конного парка. Находившихся в здании лошадей срочно эвакуировали. Люди покинули помещения самостоятельно, до прибытия пожарных подразделений.

В тушении огня участвовали 62 человека и 19 единиц техники.

Ранее стало известно, что только за среду, 24 августа, в лесах Московской области было потушено 16 пожаров. В регионе стоит жаркая сухая погода, что ежедневно приводит к новым возгораниям.

Возгорания 24 августа были зафиксированы в Ногинском (четыре пожара), Виноградовском (один пожар), Луховицком (один пожар), Московском учебно-опытном (два пожара), Клинском (один пожар), Егорьевском (два пожара), Орехово-Зуевском (два пожара) и Истринском лесничествах (три пожара). Обстановка остается сложной. До 28 августа в лесах Московской области введено ограничение на посещение. Об этом же ранее говорил губернатор Андрей Воробьев.