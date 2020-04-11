11 апреля 2020, 02:40
Пожар в иркутской колонии потушили. Площадь составила 30 тысяч кв. м
Пожар в колонии № 15 в Ангарске Иркутской области потушили. Его площадь составила 30 тысяч квадратных метров, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в колонии сгорели три цеха деревообработки. Сейчас обстановка в ИК спокойная, добавил он.
10 апреля несколько заключенных вскрыли себе вены и устроили беспорядки. Считается, что они также подожгли один из цехов деревообработки.
Поводом послужил конфликт осужденного с сотрудником колонии. По данным областного управления ФСИН, заключенный, содержащийся в штрафном изоляторе, отказался от проведения личного обыска, а также толкал сотрудников, матерился и «призывал других осужденных к противоправным действиям».
По другой версии, охранник сам избил заключенного, после чего и начался бунт.
Следственный комитет возбудил дело по статье о дезорганизации деятельности исправительного учреждения.