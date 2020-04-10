СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Иркутской колонии

Кто виноват — выясняет следствие. В Ангарске начали допрашивать заключенных и руководство исправительной колонии.

По официальной версии Следкома, один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников тюрьмы и нецензурно выражался в их адрес. Параллельно несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения. Сообщается также, что из-за этого пострадал один из работников колонии.

Ранее во ФСИН пояснили, что в исправительное учреждение приехали сотрудники регионального ведомства. Им удалось успокоить заключенных. Обстановка в ИК находится под контролем.

Позже стало известно, что из-за бунта в колонии начался пожар. Следком заявил, что его, предварительно, устроили заключенные. Видео с кадрами бунта и последующего пожара появилось на youtube-канале ведомства.