Происшествия 01 апреля 2024, 16:49 Пожар в Екатеринбурге ликвидировали МЧС сообщило о ликвидации пожара в Екатеринбурге Пресс-служба МЧС

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Спасатели ликвидировали пожар в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба МЧС России. Площадь возгорания достигала 4,5 тысячи квадратных метров.

Пожар случился днем 1 апреля на улице Машиностроителей. Огонь охватил кровлю цеха в промзоне. Горожане заметили столбы дыма и сообщили об этом в экстренные службы. На место ЧП отправились сотрудники МЧС. Еще до их прибытия на улицу самостоятельно эвакуировались 15 человек.

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Пламя быстро распространялось, и в какой-то момент произошло обрушение крыши — примерно 300 «квадратов». На месте развернули штаб, в результате слаженной работы с пожаром на площади около 4,5 тысячи квадратных метров удалось справиться.