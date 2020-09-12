Пожар в частном доме в Подмосковье унес жизни двух человек

Два человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковном городе Пушкино. Одна из жертв — трехлетняя девочка.

«Частный дом загорелся в городском округе Пушкино, улица Островского, дом 30. Погибли два человека — мужчина и трехлетняя девочка», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Кроме того, пострадал еще один ребенок. 14-летняя девочка обожгла руки. Пожарные сообщили, что горение удалось локализировать.

Ранее стало известно о пожаре на пляже на российско-абхазской границе. Возгорание произошло в селе Веселом Адлерского района в Сочи. Когда пожарные прибыли на место, огонь распространился уже на 150 квадратных метров. В тушении принимали участие девять спасателей и три единицы техники. Им удалось ликвидировать открытое горение днем 11 сентября. Начался пожар на улице Цымлянской почти за сутки до этого — днем 10 сентбря.

Еще одно возгорание случилось на складе в порту Бейрута, где за день до этого тушили серьезный пожар. Спасатели задействовали вертолеты. Очаг удалось локализовать. Пожарные поливают сгоревшие помещения водой, чтобы не повторилось возгорание.