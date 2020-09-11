11 сентября 2020, 18:51
Пляж загорелся около российско-абхазской границы
Территория около пляжа загорелась в селе Веселом Адлерского района в Сочи. Это около российско-абхазской границы, сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Возгорание началось на улице Цимлянской 10 сентября, в 14:46. О пожаре сообщили в Сочинский пожарно-спасательный гарнизон.
Пожарные приехали на место происшествия и увидели, что горит прибрежная зона. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.
В тушении были задействовали три единицы техники и девять спасателей. Открытое горение ликвидировали в 15:23.