Пляж загорелся около российско-абхазской границы

Возгорание началось на улице Цимлянской 10 сентября, в 14:46. О пожаре сообщили в Сочинский пожарно-спасательный гарнизон.

Пожарные приехали на место происшествия и увидели, что горит прибрежная зона. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

В тушении были задействовали три единицы техники и девять спасателей. Открытое горение ликвидировали в 15:23.