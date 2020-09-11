Новый пожар произошел в порту Бейрута

Пожарные и сотрудники ливанской Службы гражданской обороны поливают сгоревшие помещения водой, опасаясь возникновения новых очагов.

В четверг, 10 сентября, на складах в портовой зоне свободной торговли произошел крупный пожар. В администрации порта Бейрута заявили, что возгорание началось на складах с гуманитарной помощью, где хранилось растительное масло и продовольственные наборы. Затем огонь перекинулся на помещения, в которых находились горюче-смазочные материалы и покрышки. Причина пожара пока не установлена.

Президент Ливана Мишель Аун говорил, что пожар могла вызвать какая-то техническая неисправность или преднамеренная диверсия.

В администрации порта говорят о том, что причиной воспламенения могла стать необычно жаркая погода либо отказ техники.

Месяц назад, 4 августа, порт Бейрута был частично разрушен из-за взрыва конфискованной аммиачной селитры — 2750 тонн этого химиката хранилось на складах с 2013 года. В результате взрыва погибли около 190 человек, более шести тысяч получили ранения. Без жилья остались 300 тысяч жителей.