Происшествия 29 февраля 2024, 21:57 Пожар произошел в Зачатьевском монастыре в центре Москвы Московская епархия: пожар в Зачатьевском монастыре потушили, пострадавших нет Публичное достояние

Читать 360tv в

В центре Москвы произошло возгорание в неиспользуемом корпусе Зачатьевского ставропигиального женского монастыря, пожар уже ликвидировали. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель информслужбы Московской епархии священник Александр Волков.

По его словам, возгорание оказалось небольшим.

Реклама

«Пожарные расчеты уже прибыли, возгорание потушено, никто не пострадал», — заявил священник.

Пожар произошел в подвале на площади 40 квадратных метров, а также перекрытий площадью 10 квадратных метров. Здание сейчас находится на реконструкции, сообщил агентству источник в экстренных службах.

Ранее в петербургском Морском порту загорелся мусор на палубе ледокола «Ермак», проходящего утилизацию. Пожар распространился на площади 20 квадратных метров, но был оперативно ликвидирован, обошлось без пострадавших. Причинами возгорания заинтересовались следователи.