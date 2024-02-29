Происшествия 29 февраля 2024, 15:36 Ледокол «Ермак» загорелся в Санкт-Петербурге Мусор загорелся на проходящем утилизацию ледоколе «Ермак» в Санкт-Петербурге

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В порту Санкт-Петербурга загорелся мусор на первой палубе дизель-электрического ледокола «Ермак». Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу.

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Экстренные службы получили информацию о возгорании в 11:23 по московскому времени. ЧП произошло в Кировском районе.

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«Происходило горение на площади 20 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в пресс-службе.

В МЧС добавили, к работам по ликвидации возгорания привлекли 46 человек личного состава и 12 единиц техники. Ледокол «Ермак» в настоящее время проходит утилизацию, поэтому на его борту скопилось определенное количество строительного мусора.

Ранее крупное возгорание произошло во Всеволожском районе Ленинградской области. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади в 1000 квадратных метров в производственно-складском здании, о пострадавших не сообщалось.