Происшествия 29 февраля 2024, 15:51 СК заинтересовался пожаром на ледоколе «Ермак» в Петербурге Следователи взяли под контроль выяснение причин пожара на ледоколе «Ермак» Пресс-служба Западного МСУТ СК России

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Следователи выехали в Морской порт Петербурга, где загорелся отправленный на утилизацию ледокол «Ермак». Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

В надзорном ведомстве уточнили, что ледокол уже не эксплуатируют. Следственные органы установят причину и обстоятельства возгорания на судне.

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По данным 78.ru, возгорание произошло в кладовке. С ледокола эвакуировали девять человек. Предположительно, они могли отравиться угарным газом.

В МЧС России заявили, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров. К тушению пожара привлекли более 40 человек.

В 2023 году Росморпорт объявил тендер на демонтаж оборудования с «Ермака», а также на его последующую утилизацию.