Происшествия 13 апреля 2023, 05:33 Пожар произошел на территории фермерского рынка в Химках Дептранс Москвы: перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе из-за пожара в Химках РИА «Новости»

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Пожар произошел на территории торгового комплекса в Химках. По данным источника «360», огонь возник в деревянном одноэтажном строении. Как сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале, из-за пожара перекрыто движение в районе пересечения Новокуркинского шоссе и Молодежного проезда.

«В связи с пожаром в здании торгового комплекса (Молодежный проезд, строение 9Б) полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения», — указано в сообщении ведомства.

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На месте происшествия работают оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало.

В среду 12 апреля пожар возник на складе с садовым инвентарем в Серпухове. Открытое горение ликвидировали на площади двух тысяч квадратных метров. Тушением пожара занимались 58 человек и 18 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Арендаторы склада сначала пытались сами потушить пожар. Возгорание началось со склада картона, рассказал начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы по городскому округу Сергей Созонов.