Подмосковье 13 апреля 2023, 00:23 Пожар в здании бывшей бумажной фабрики Серпухова начался со склада картона Валерий Гореловский

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Арендаторы склада в Серпухове, где 12 апреля произошел пожар, сначала пытались сами потушить охватившее его пламя. Возгорание началось со склада картона, рассказал начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы по городскому округу Сергей Созонов.

Экстренные службы получили данные о ЧП на Пролетарской улице, 134, в 17:39 — в рабочее время.

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«Арендаторы начали тушить пламя своими силами, но сами не справились, после чего вызвали пожарных. Сотрудников из здания они эвакуировали сами», — уточнил Созонов.

По его словам, горящий склад картона обнаружил местный бригадир. Он хотел справиться с огнем самостоятельно.

Помещение, где произошел пожар, находилось в старинном кирпичном трехэтажном здании площадью около 800 квадратных метров. Загорелись картон и хозяйственный инвентарь.

Прибывшие на место специалисты МЧС начали сбивать пламя и проводить проливку соседних зданий. Работу огнеборцев осложнил тот факт, что перекрытия у бывшей бумажной фабрики были деревянными.

По данным МЧС, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать около 22:00. Обошлось без пострадавших. Тушением занимались 58 человек и 18 единиц техники.