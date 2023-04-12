Происшествия 12 апреля 2023, 23:24 Спасатели ликвидировали крупный пожар в Серпухове МЧС: пожар на складе в Серпухове ликвидировали

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Открытое горение на площади двух тысяч квадратных метров ликвидировали на складе с садовым инвентарем в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В 21:09 пожар локализовали. В 22:20 открытое горение в складском здании в Серпухове ликвидировано», — говорится в сообщении.

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Очевидцы сообщили оператору экстренных служб о пожаре в Серпухове 12 апреля. Сотрудники МЧС установили, что загорелось складское помещение.

Общая площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Тушением пожара занимались 58 человек и 18 единиц техники. Специалисты устанавливают причины ЧП, информации о пострадавших не поступало.

Утром 11 апреля стало известно о пожаре, возникшем на складе в центре Москвы. Огонь вспыхнул на улице Леснорядской в кирпичном одноэтажном здании. Как сообщил источник «360», причиной возгорания стало короткое замыкание. Пострадавших при происшествии нет, 30 работников покинули здание самостоятельно.