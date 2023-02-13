Эксклюзив 13 февраля 2023, 13:49 Пожар начался в доме в подмосковной деревне Благовещенке Появилось видео пожара в доме деревни Благовещенки городского округа Химки

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В деревне Благовещенке городского округа Химки начался пожар. Загорелся дом на Пятницком шоссе. Очевидцы показали «360» кадры с места событий.

Пожар начался днем 13 февраля. На Пятницком шоссе недалеко от съезда на Липовую аллею загорелся дом. С места пожара поднялся густой серый дым — судя по кадрам, огонь охватил всю крышу.

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На Зубовском бульваре в центре Москвы в воскресенье сгорела машина каршеринга Volkswagen Polo. По словам очевидца, она выгорела дотла. Другой пожар подразделения МЧС потушили в строящемся небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити» на Пресненской набережной. Огонь охватил стройматериалы и утеплитель на площади 300 квадратных метров. На место выехали 50 специалистов и 15 единиц техники. Никто не пострадал, так как, по словам администратора, люди ушли до возгорания.

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