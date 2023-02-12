12 февраля 2023, 20:09
Машина каршеринга сгорела в центре Москвы
Машина каршеринга сгорела дотла на Зубовском бульваре в Москве
Автомобиль каршеринга марки Volkswagen Polo загорелся в центре Москвы. ЧП произошло на Зубовском бульваре. Как сообщил источник «360», машина сгорела почти дотла.
Пожарные выехали на место происшествия в 19:50. На данный момент авто удалось потушить.
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Как сообщили в МЧС, площадь пожара составила четыре квадратных метра. Обошлось без пострадавших.
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