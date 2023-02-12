Эксклюзив 12 февраля 2023, 20:09 Машина каршеринга сгорела в центре Москвы Машина каршеринга сгорела дотла на Зубовском бульваре в Москве

Читать 360tv в

Автомобиль каршеринга марки Volkswagen Polo загорелся в центре Москвы. ЧП произошло на Зубовском бульваре. Как сообщил источник «360», машина сгорела почти дотла.

Пожарные выехали на место происшествия в 19:50. На данный момент авто удалось потушить.

Реклама

Как сообщили в МЧС, площадь пожара составила четыре квадратных метра. Обошлось без пострадавших.

Реклама