Происшествия 12 февраля 2023, 21:45 Пожар в небоскребе делового центра «Москва-Сити» потушили Пожар в «Москва-Сити» ликвидировали на площади в 300 «квадратов»

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Возгорание в строящемся небоскребе Moscow Towers в "Москва-Сити" ликвидировано, общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС России.

Пожар начался на четвертом этаже строящегося здания на Пресненской набережной. Загорелись строительные материалы и утеплитель общей площадью 100 квадратных метров. Спасатели присвоили пожару ранг 1-БИС.

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На место выехали спецслужбы, задействовали 15 единиц техники и 50 человек личного состава. В 20:13 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров, на месте работали уже 27 машин и 108 спасателей. В 20:23 пожарные отчитались о ликвидации возгорания.

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Администратор здания подтвердил, что людей на объекте не было. По предварительным данным, пострадавших нет.