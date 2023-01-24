Происшествия 24 января 2023, 00:25 Пожар на заводе в Рошале полностью потушили спустя 11 часов МЧС России по Московской области: возгорание на заводе в Рошале полностью ликвидировано

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Пожарные спустя более 11 часов полностью потушили возгорание на заводе в Рошале. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.

«В 22:25 — ликвидация последствий пожара», — сказали в пресс-службе.

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Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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Сообщение о взрыве и начавшемся пожаре на заводе металлургии и органической химии «Молирен» экстренные службы получили 23 января в 10:59.

Во время обрушения кровли пострадали два человека. Их доставили в больницу в Шатуре. По словам врачей, угрозы здоровью нет. У одного из пострадавших — сотрясение головного мозга и ссадины. У другого — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушиб поясничного отдела позвоночника

Что стало причиной возгорания, пока не сообщается. Проводится доследственная проверка.

Ранее «360» опубликовал кадры с места происшествия.