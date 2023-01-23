Эксклюзив 23 января 2023, 14:48 Появилось новое видео с места пожара на заводе в Рошале Видео: на заводе «Молирен» в городе Рошаль потушили пожар после взрыва

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Подразделения МЧС потушили огонь на заводе в Рошале городского округа Шатура. Пострадал один человек. «360» показал кадры с места пожара.

Утром 23 января спасателей вызвали на улицу 2-й Пятилетки, очевидцы рассказали о взрыве на заводе металлургии и органической химии «Молирен». Спасатели выяснили, что в отдельно стоящем здании предприятия произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли и возгорание, огонь локализовали на площади 200 квадратных метров. Главное управление МЧС России по Московской области объявило, что к 12:25 открытое горение ликвидировали.

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Пострадал один человек. Источник «360» рассказал, что рабочий получил вывих плеча. В общей сложности к тушению пожара подключили 64 специалиста и 20 единиц техники. На кадрах с места пожара спасатели заливали конструкции здания, из него шел темный дым.

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