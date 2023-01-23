23 января 2023, 17:15
Пострадавших от взрыва на заводе в Рошале доставили в больницу в Шатуре
Пожар и «технологическая вспышка алюминиевой пыли» произошли на заводе «Молирен» в Рошале. В результате взрыва обрушилась кровля, двух пострадавших доставили в больницу в Шатуре.
Состояние первого пациента оценивается как среднетяжелое. Пострадавшему сделали компьютерную томографию и установили, что костных повреждений и вывихов нет. Мужчину направили в травматологическое отделение с ссадинами и сотрясением головного мозга.
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«Предварительный диагноз второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга легкой степени тяжести, ушиб поясничного отдела позвоночника», — сообщила заместитель главного врача по медицинской части Ольга Леонова.
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Она также отметила, что угрозы для здоровья нет. Пострадавших посетил глава Шатуры Алексей Артюхин. Он поинтересовался состоянием пациентов и побеседовал с медицинским персоналом.
«В настоящее время будет проводиться доследственная проверка о причинах возгорания. Причины устанавливаются», — сообщил заместитель главы администрации городского округа Шатура Илья Климов.
Сейчас пожар локализован. На месте работают экстренные службы.
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Шатура
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