Подмосковье 23 января 2023, 17:15 Пострадавших от взрыва на заводе в Рошале доставили в больницу в Шатуре

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Пожар и «технологическая вспышка алюминиевой пыли» произошли на заводе «Молирен» в Рошале. В результате взрыва обрушилась кровля, двух пострадавших доставили в больницу в Шатуре.

Состояние первого пациента оценивается как среднетяжелое. Пострадавшему сделали компьютерную томографию и установили, что костных повреждений и вывихов нет. Мужчину направили в травматологическое отделение с ссадинами и сотрясением головного мозга.

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«Предварительный диагноз второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга легкой степени тяжести, ушиб поясничного отдела позвоночника», — сообщила заместитель главного врача по медицинской части Ольга Леонова.

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Она также отметила, что угрозы для здоровья нет. Пострадавших посетил глава Шатуры Алексей Артюхин. Он поинтересовался состоянием пациентов и побеседовал с медицинским персоналом.

«В настоящее время будет проводиться доследственная проверка о причинах возгорания. Причины устанавливаются», — сообщил заместитель главы администрации городского округа Шатура Илья Климов.

Сейчас пожар локализован. На месте работают экстренные службы.

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