Пожар на заводе «Уфаоргсинтез» потушили спустя 10 часов

В Уфе на заводе «Уфаоргсинтез» пожарные ликвидировали возгорание. Огонь тушили около 10 часов.

«В 04:33 мск пожар на заводе „Уфаоргсинтез“ полностью ликвидирован», — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

В результате пожара один человек погиб, один госпитализирован. По данным МЧС, на заводе горели два резервуара с метановодородом объемом 25 кубометров. Один из них разрушился. Возгорание произошло на открытой площадке после взрыва. Спасатели присвоили пожару четвертый уровень сложности, позже его понизили до третьего.

Пожар двух емкостей с синтетическим спиртом тушили 127 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 90 человек личного состава и 29 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело.