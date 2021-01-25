Один человек пострадал при взрыве на заводе в Уфе

В Башкирии при взрыве на заводе «Уфаоргсинтез» пострадал один человек, еще один числится как пропавший без вести. На территории предприятия произошло возгорание двух резервуаров с синтетическим спиртом, сообщило региональное управление МЧС.

Фотографии и видео тушения пожара на уфимском заводе опубликованы на странице МЧС России в Telegram. На них видна плотная пелена огня, накрывающая территорию здания.

Спасатели МЧС присвоили пожару на заводе четвертый уровень сложности. В ведомстве сообщили, что на месте работают специалисты, которые проводят мониторинг предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Сведений о площади возгорания не приводится, информация об этом уточняется.

Крупный пожар ранее произошел в Екатеринбурге в производственном здании на территории промзоны.