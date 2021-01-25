Превышения концентрации вредных веществ на пожаре в Уфе не нашли

Лаборатория Роспотребнадзора провела замеры содержания вредных веществ в воздухе из-за пожара на ПАО «Уфаоргсинтез» и не обнаружила превышения предельно допустимой концентрации. Сегодня огонь там вспыхнул после взрыва.

Об этом в МЧС России сообщили РИА «Новости».

«Лаборатория Роспотребнадзора произвела замеры в трех точках близрасположенного жилого сектора (по ул. Инициативная, ул. Тимашевская, Черкассы), превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас задвижки на технологических трубопроводах перекрыты, происходит выгорание продукта. На месте факельного возгорания двух емкостей с синтетическим спиртом работают 127 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 90 человек личного состава и 29 единиц техники. Подано 12 лафетных стволов на охлаждение соседних конструкций. Развернуто четыре участка тушения пожара.

Ранее поступало сообщение о погибшем и пострадавшем на пожаре на уфимском заводе. Была организована работа оперштаба. На пожар, которому была присвоена четвертая степень сложности, выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. Сведений о площади пожара пока нет.