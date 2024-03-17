Происшествия 17 марта 2024, 04:42 Пожар на Славянском НПЗ полностью потушили РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар на Славянском нефтеперерабатывающем заводе, возникший в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины, полностью ликвидировали. Об это сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что во время атаки на НПЗ в Славянске-на-Кубани погиб один человек. По сообщению оперштаба Краснодарского края, причиной смерти сотрудника завода стал сердечный приступ. От самого пожара никто не пострадал.

Реклама

В ночь на воскресенье, 17 марта, несколько беспилотников ВСУ попытались нанести удар по Славянскому НПЗ. По данным Единой диспетчерской службы, силам ПВО и РЭБ удалось нейтрализовать БПЛА, но один из них упал на территорию завода, после чего начался пожар. В тушении приняли участие 83 человека и 25 единиц техники.