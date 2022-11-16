16 ноября 2022, 22:05
Пожар на складе с пиломатериалами у Рублевского шоссе локализовали
ГУ МЧС по Москве: пожар на складе с пиломатериалами на Рублевском шоссе локализовали
Пожар на складе с пиломатериалами на Рублевском шоссе удалось локализовать. Об этом сообщило ГУ МЧС по Москве.
Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. К тушению пожара спасатели привлекли 25 единиц техники и почти 100 человек личного состава МЧС.
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«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 21:14 пожар был локализован», — отметили в ведомстве.
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Информации о пострадавших не поступало.
Ранее прокуратура Москвы показала фото с места возгорания.
Другой пожар случился на юго-востоке Москвы в многоэтажке. В квартире на пятом этаже оказались заблокированы дети. Прибывшие на место спасатели эвакуировали двух несовершеннолетних и одного взрослого.
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