Происшествия 16 ноября 2022, 21:41 Появились первые фото загоревшегося склада на Рублевском шоссе Прокуратура Москвы показало фото с места пожара на Рублевском шоссе Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Вечером 16 ноября в ангаре с пиломатериалами на Рублевском шоссе разгорелся пожар. Столичная прокуратура опубликовала фото с места происшествия.

Информации о возможных пострадавших нет, сообщили в надзорном ведомстве.

Реклама

«Кунцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения», — подчеркнули в прокуратуре.

Реклама

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Сигнал на пульт дежурного поступил в 20:12, уточнили в пресс-службе столичного МЧС. Там добавили, что спасатели незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

«По предварительной информации, происходит загорание в ангаре на складе пиломатериалов на общей площади около 500 квадратных метров», — сообщили в МЧС Москвы. К тушению возгорания привлекли 89 человек личного состава и 25 единиц техники. В 21:14 пожар локализовали.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Днем 15 ноября в Подольске случился пожар. Пламя разгорелось в здании бывшего завода «Зингер». Старинную постройку обволокли клубы дыма, в результате возгорания никто не пострадал. К работе на объекте привлекли 31 единицу техники и 96 человек.