Эксклюзив 16 ноября 2022, 20:43 «Спасли двух детей». На юго-востоке Москвы из горящей квартиры вывели детей и взрослого — источник Источник «360»: в Москве спасли детей, заблокированных в горящей квартире Pixabay

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В многоэтажке на юго-востоке Москвы случился пожар. В квартире на пятом этаже оказались заблокированы дети, сообщил источник «360». По его словам, прибывшие на место спасатели эвакуировали несовершеннолетних.

Все случилось вечером 16 ноября в доме 18/8 на Орехово-Зуевском проезде. Очевидцы сообщили о пожаре — из окон дома повалил густой дым. Выяснилось, что в квартире на пятом этаже были дети. На место происшествия срочно вызвали спасателей.

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«Спасли двух детей и одного взрослого», — рассказал источник «360». Эвакуированным начали оказывать помощь. Информации об их состоянии пока нет.

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Ранее в Подольске в здании бывшего завода «Зингер» случился пожар. На место прибыли сотрудники МЧС, которые присвоили возгоранию второй ранг сложности. В итоге пламя распространилось на площади 2800 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

Вечером 15 ноября пожар случился в петербургском доходном доме барона Фредерикса. Пламя охватило пятикомнатную коммунальную квартиру. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, информации о пострадавших нет.