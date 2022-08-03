Пожар на складе Ozon в Подмосковье охватил 55 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе Ozon в селе Петровское городского округа Истра выросла до 55 тысяч квадратных метров при общей площади здания 75 тысяч «квадратов». Об этом в беседе с журналистами заявил начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин.

«Пожар происходит в здании площадью 75 тысяч квадратных метров. Возгорание охватило 55 тысяч квадратных метров. Думаю, что в ближайшее время добьемся локализации на этой площади. То есть снимем угрозу распространения огня», — заявил он.

Глава подмосковного главка добавил, что, по его информации, за медицинской помощью обратились девять человек. Данными о госпитализации он не обладает.

В данный момент тушением пожара занимается группировка общей численностью 121 человек и 38 единиц техники. В том числе привлекли авиацию, так как пожару присвоили самую высокую степень сложности.

По факту пожара на складе следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место прибыли криминалисты. В рамках расследования они назначат проведение пожарно-технических экспертиз и дадут оценку причиненному ущербу.

По предварительным данным, причиной возникновения огня могли стать нарушения требований безопасности.