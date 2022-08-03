Названа предварительная причина пожара на складах Ozon в Истре

Пожар на складе OZON произошел, по предварительной версии, из-за несоблюдения техники безопасности. Об этом заявила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«Пожар начался, по первым предварительным данным, по причине несоблюдения техники безопасности», — написала она в своем Telegram.

Сообщение о пожаре в селе Петровское около Новорижского шоссе поступило спасателям в 12:33. По последней информации, площадь возгорания увеличилась до 25 тысяч квадратных метров, общая площадь склада — порядка 40 тысяч квадратных метров.

Около 1000 человек удалось эвакуировать из здания, известно о шести пострадавших. О них рассказал источник «360».

Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают пожарные.

«Стягивается дополнительная техника с соседних городских округов, а также 2 борта от ГКУ „Московский авиационный центр“», — добавила Витушева.

По ее словам, на месте развернут оперативный штаб по тушению пожара.