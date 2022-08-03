Пожар на складе Ozon в Истре локализовали

Пожарные локализовали возгорание на складе Ozon в Истре. Площадь пожара составляет 55 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

«На месте пожара работают два вертолета Ка-32. В 21:17 локализация пожара на площади 55 тысяч квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется», — заявили в пресс-службе.

Сейчас тушением занимаются 45 единиц техники и 133 человека. Ранее глава ГУ МЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин уточнил, что за помощью обращались девять человек. Информацию о возможной госпитализации пока нет.

С огнем борются по повышенному рангу сложности. К работе привлекли федеральную, областную и муниципальную группировки. Следователи уже завели уголовное дело и приступили к выяснению причин пожара. Расследование будут вести по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сильный пожар начался на складе компании Ozon в среду, 3 августа. Как сообщили в Центре медицины катастроф, один человек погиб, 13 пострадали. На месте развернули оперативный штаб. Всех людей вывели из здания на улицу.