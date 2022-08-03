Появились кадры тушения вертолетом горящего склада Ozon в Истре

Для тушения возгорания на складе Ozon в Истре привлекли вертолеты. Кадры работы одной из винтокрылых машин опубликовал «360». С пламенем борются и при помощи пожарного поезда.

На видео попали пожарные расчеты, а также летевший над складом вертолет. Он опорожнил емкость с водой на дымящееся здание и пошел на посадку.

«Сейчас возгорание составляет по площади 55 тысяч квадратных метров. Думаю, в ближайшее время дадим локализацию. <…> Угрозу распространения снимем однозначно», — заявил глава ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

Он уточнил, что за помощью обращались девять человек, данных по госпитализации нет.

В тушении пожара задействовали федеральную, областную и муниципальную группировки. Всего привлекли 121 человека из личного состава МЧС и 38 единиц техники.

«Сил и средств достаточно. Работаем по повышенному рангу», — заключил Полетыкин.

С загоревшегося в селе Петровское склада оперативно эвакуировали сотрудников, что помогло избежать серьезных жертв. СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.